Sicurezza sociale migliorata grazie al reddito di cittadinanza: lo dice anche l’OCSE (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la Commissione europea, ora anche l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sancisce l’importanza del reddito Di cittadinanza. Nel rapporto “Going for Growth 2021”, l’OCSE scrive infatti che il sistema di protezione sociale italiano “è stato nettamente migliorato grazie al reddito di cittadinanza che introduce sussidi più elevati per le famiglie e condizioni più rigorose per l’ottenimento delle prestazioni”. È la migliore risposta ai suoi detrattori. grazie al lavoro condotto dal MoVimento 5 Stelle, oggi in Italia c’è una misura di civiltà con cui anche e soprattutto durante la pandemia di Covid-19 abbiamo dato un aiuto concreto a oltre un milione di famiglie, 437mila con minori e altre 213mila ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la Commissione europea, oral’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sancisce l’importanza delDi. Nel rapporto “Going for Growth 2021”,scrive infatti che il sistema di protezioneitaliano “è stato nettamente miglioratoaldiche introduce sussidi più elevati per le famiglie e condizioni più rigorose per l’ottenimento delle prestazioni”. È la migliore risposta ai suoi detrattori.al lavoro condotto dal MoVimento 5 Stelle, oggi in Italia c’è una misura di civiltà con cuie soprattutto durante la pandemia di Covid-19 abbiamo dato un aiuto concreto a oltre un milione di famiglie, 437mila con minori e altre 213mila ...

