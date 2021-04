Sergio Abrignani: "Giusto usare Pfizer e i vaccini mRna per gli under 60" (Di giovedì 15 aprile 2021) Sergio Abrignani, medico immunologo dell’Università Statale di Milano, fa parte del Comitato Tecnico Scientifico. E’ stato direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare ed ha lavorato in Svizzera e negli Usa. La convince la divaricazione tra l’uso dei vaccini adenovirali come AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli over 60, e i vaccini a Rna come Pfizer e Moderna per gli under 60? In realtà, per il prossimo mese e mezzo non ci sarà nessuna divaricazione. Pfizer e Moderna vanno bene per qualsiasi fascia di età, e l’obiettivo immediato sarà vaccinare i “suscettibili”, ovvero i soggetti “fragili”, con tutti i vaccini a disposizione. Non dimentichiamo che tra gli ultrasessantenni si conta il 97% dei morti da covid. Poi c’è una piccola parte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021), medico immunologo dell’Università Statale di Milano, fa parte del Comitato Tecnico Scientifico. E’ stato direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare ed ha lavorato in Svizzera e negli Usa. La convince la divaricazione tra l’uso deiadenovirali come AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli over 60, e ia Rna comee Moderna per gli60? In realtà, per il prossimo mese e mezzo non ci sarà nessuna divaricazione.e Moderna vanno bene per qualsiasi fascia di età, e l’obiettivo immediato sarà vaccinare i “suscettibili”, ovvero i soggetti “fragili”, con tutti ia disposizione. Non dimentichiamo che tra gli ultrasessantenni si conta il 97% dei morti da covid. Poi c’è una piccola parte ...

