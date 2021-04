Roma-Ajax, gol del vantaggio di Brobbey: Pau Lopez esce in ritardo (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Brobbey in Roma-Ajax. L’attaccante olandese possente quanto tecnico viene lanciato verso la porta da una sciabolata perfetta e sfrutta l’uscita col timing sbagliato di Pau Lopez per saltarlo con un tocco morbido con la sfera che da sola si deposita nella porta vuota senza bisogno che venga toccata nuovamente. In alto il VIDEO del gol di Brobbey. Giallorossi ancora qualificati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildel gol diin. L’attaccante olandese possente quanto tecnico viene lanciato verso la porta da una sciabolata perfetta e sfrutta l’uscita col timing sbagliato di Pauper saltarlo con un tocco morbido con la sfera che da sola si deposita nella porta vuota senza bisogno che venga toccata nuovamente. In alto ildel gol di. Giallorossi ancora qualificati. SportFace.

