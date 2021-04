Pugilato | Fabio Turchi vs Dylan Bregeon domani in tv | data | orario e streaming

(Di giovedì 15 aprile 2021) Da Firenze a Milano. Dopo Daniele Scardina, ad infiammare la Milano Boxing Night ci pensa(18-1) che dopo aver conquistato il titolo IBF International dei pesi massimi leggeri, cerca il titolo vacante UE della stessa categoria, contro il 27enne francese(11-0-1). Nella cornice dell’Allianz Cloud,cerca un altro grande successo nella stessa arena dopo quello contro Nikolajs Grisunins. L’evento inizierà alle 19:30 di, venerdì 16 aprile mentre l’incontro diavrà luogo intorno alle 21:00 / 21:30. Potrete seguire l’intero evento su Dazn (commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran) che trasmetterà gli incontri in diretta esclusiva. Ma non solo. I pesi supermedi Ivan Zucco (12-0 con 10 KO) e Luca ...

valibona44 : 'Fabio Turchi, la fiorentinità sul ring' #boxe #Firenze #pugilato -

Nel clou, Fabio Turchi sfiderà il campione di Francia Dylan Bregeon per il titolo dell'Unione Europea dei pesi massimi leggeri, attualmente vacante, sulla distanza delle 12 riprese. Inoltre, gli ...Il 16 aprile all'Allianz Cloud di Milano, Fabio Turchi (18 vittorie di cui 13 per KO - 1 sconfitta) affronterà Dylan Bregeon (11 vittorie di sui 3 per KO - 0 sconfitte e 1 pareggio). Il match sarà val ...Fabio Turchi sarà uno dei protagonisti della Milano Boxing Night. Venerdì sera, a Milano, andrà in scena l'evento Milano Boxing Night. Tanta attesa per la sfida, valida per il ...