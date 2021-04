Processo Ruby Ter, slitta per la sesta volta la sentenza per Berlusconi (Di giovedì 15 aprile 2021) È slittata per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del Processo Ruby ter, che vede imputati Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. L’udienza è stata aggiornata dal giudice del Tribunale di Siena, Ottavio Mosti, a giovedì 22 aprile, con inizio alle ore 15.30, per verificare l’evoluzione delle condizioni sanitarie dell’ex presidente del Consiglio. Il giudice ha respinto la richiesta del pubblico ministero Valentina Magnini di affidare a un perito medico legale su incarico del Tribunale nuovi accertamenti sullo stato di salute di Berlusconi ricoverato dal 7 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano. Respinta anche la richiesta ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Èta per laladello stralcio senese delter, che vede imputati Silvio, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. L’udienza è stata aggiornata dal giudice del Tribunale di Siena, Ottavio Mosti, a giovedì 22 aprile, con inizio alle ore 15.30, per verificare l’evoluzione delle condizioni sanitarie dell’ex presidente del Consiglio. Il giudice ha respinto la richiesta del pubblico ministero Valentina Magnini di affidare a un perito medico legale su incarico del Tribunale nuovi accertamenti sullo stato di salute diricoverato dal 7 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano. Respinta anche la richiesta ...

