Pio e Amedeo stroncano il pubblico di Barbara D'Urso: "Si informano su testate fake" (Di giovedì 15 aprile 2021) Pio e Amedeo debuttano con Felicissima Sera Venerdì sera il duo comico pugliese formato da Pio e Amedeo debutterà in prima time su Canale 5 con il loro show dal titolo 'Felicissima Sera'. In attesa di vedere questo programma che richiede la presenza di tanti ospiti, i due attori hanno rilasciato una lunga intervista al quotidiano il Corriere della Sera. In quell'occasione hanno parlato del loro format, in più hanno lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Barbara D'Urso, o meglio al suo pubblico che la segue. "Il titolo è volutamente vintage, perché il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. È un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tanto tempo e ha incredibilmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo Caltanissetta Protagonista attacca Gambino: 'La città nel dramma della zona rossa e lei ci parla di D'Aleo' ... dopo aver prorogato ancora per altri giorni le chiusure di tante e tante saracinesche, di ricordarci che Francesco D'Aleo sarebbe stato in trasmissione con Pio e Amedeo? Ma davvero? Sindaco, ma non ...

Ale e Franz vanno un po' "fuori tema" Èla tv che ha voglia di fare ridere o sono i telespettatori a volerlo? Una volta tanto è probabile che domanda e offerta s'incontrino. Di fatto in un periodo così triste si moltiplicano i programmi co ...

L’offesa a Barbara D’Urso: scoppia il caos a Mediaset poco prima del programma Pio e Amedeo affilano le armi e partono all'attacco di Barbara d’Urso con parole poco lusinghiere sui telespettatori dei suoi programmi.

