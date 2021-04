Picca | Su Parco della Madonnetta Pd-M5s salvano la Raggi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) – “Il consiglio straordinario sul, che si è svolto oggi nel parlamentino lidense, si è concluso con un vergognoso nulla di fatto con M5S, Pd e Sogno Comune, ormai tutti alleati di fatto, d’accordo nel bocciare la nostra richiesta di far intervenire il Prefetto, avocando a sé i poteri relativi alla sicurezza pubblica, visti i gravissimi episodi di violenza che hanno portato anche alla morte di un giovane ragazzo”. A denunciarlo in una nota è Monica, capogruppoLega in X Municipio. “Il degrado e lo stato di abbandono delha chiare responsabilità da partesindacae forse per questo il M5S e le stampelle che lo sorreggono in X Municipio, da Pd a Sogno ...