Pd | +Europa incontra Letta | ‘sostegno Draghi e terreno comune su diritti’

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ‘Ottimo incontro questa mattina con il segretario del Pd, Enrico. Abbiamo ribadito ilconvinto sostegno al governoe con il primario obiettivo dell’uscita del nostro paese dalla fase acuta della pandemia, il sostegno alle categorie colpite e la ripresa economica post covid utilizzando al meglio le opportunità del Next Generation EU”. Lo scrivono sulla pagina Facebook di +E, Simona Viola, segretario pro-tempore di Più Europa, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri di +E, e Riccardo Magi, deputato di. ‘Abbiamo confermato ilimpegno europeista e il sostegno alla Conferenza sul futuro dell’Europa in vista di un rafforzamento del processo di integrazione. Oltre a una valutazione sulle criticità degli attuali limiti all’accesso alle ...

Condividi questo articolo:Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Ottimo incontro questa mattina con il segretario del Pd, Enrico Letta. Abbiamo ribadito il comune convinto sostegno al governo Draghi e con il pr ...