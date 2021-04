Pandev: «Questi i miei tre gol più belli. Futuro? Rimarrò nel calcio» (Di giovedì 15 aprile 2021) Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa: le parole dell’attaccante Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa: le parole dell’attaccante. RICORDO PIÙ DOLOROSO – «Essere stato lontano dalla mia famiglia perchè i miei genitori non volevano trasferirsi ma rimanere dove sono cresciuti. Mi mancano anche gli amici, ma sono da tanti anni sono qui in Italia e ormai sono abituato». TRE GOL PIÙ belli – «Uno a Genova contro il Verona, a pallonetto, sotto la Gradinata Nord. Un altro con la Lazio, un Juventus-Lazio a Torino, dove ho dribblato Cannavaro, Thuram e Zebina e ho fatto gol a Buffon. E un altro in un Napoli-Juventus». PREGI E DIFETTI PER Pandev – «Calcistici, dico che con la testa sono scarso. La tecnica e l’assist ne ho fatti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Goranha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa: le parole dell’attaccante Goranha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa: le parole dell’attaccante. RICORDO PIÙ DOLOROSO – «Essere stato lontano dalla mia famiglia perchè igenitori non volevano trasferirsi ma rimanere dove sono cresciuti. Mi mancano anche gli amici, ma sono da tanti anni sono qui in Italia e ormai sono abituato». TRE GOL PIÙ– «Uno a Genova contro il Verona, a pallonetto, sotto la Gradinata Nord. Un altro con la Lazio, un Juventus-Lazio a Torino, dove ho dribblato Cannavaro, Thuram e Zebina e ho fatto gol a Buffon. E un altro in un Napoli-Juventus». PREGI E DIFETTI PER– «Calcistici, dico che con la testa sono scarso. La tecnica e l’assist ne ho fatti ...

