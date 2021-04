NBA, Michael Jordan introdurrà Kobe Bryant all’interno della Hall of Fame (Di giovedì 15 aprile 2021) Michael Jordan introdurrà Kobe Bryant all’interno della Hall of Fame dell’NBA nella cerimonia in programma il 15 maggio. L’appuntamento era stato rinviato a causa della pandemia e adesso Black Mamba potrà essere ricordato come merita con questo passaggio formale da parte di un’altra leggenda di questo sport che lo consacra definitivamente alla memoria di tutti dopo la tragica morte di un anno e mezzo. Di seguito la lista di tutti gli introdotti e degli introduttori. Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @HoopHall induction ceremony on May 15. Full list of inductees ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021)ofdell’NBA nella cerimonia in programma il 15 maggio. L’appuntamento era stato rinviato a causapandemia e adesso Black Mamba potrà essere ricordato come merita con questo passaggio formale da parte di un’altra leggenda di questo sport che lo consacra definitivamente alla memoria di tutti dopo la tragica morte di un anno e mezzo. Di seguito la lista di tutti gli introdotti e degli introduttori.will presentin the 2020 Naismithof@Hoopinduction ceremony on May 15. Full list of inductees ...

