Milly Carlucci arrabbiata per l’incidente volgare sul profilo di Ballando con le Stelle: “Gravissimo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Noi ridiamo e scherziamo per il retweet ‘vietato ai minori’ fatto sul profilo ufficiale di Ballando con le Stelle, ma in realtà è uno scivolone piuttosto serio.Sicuramente si è trattato di un brutto errore del social media manager del programma Rai, a cui è partito forse un click per errore, ma non per questo la cosa è meno “grave”. Milly Carlucci infatti sembra si sia allarmata subito e poco fa ha rotto il silenzio dal suo account ufficiale. “Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficiale Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet in questione e che stanno procedendo a tutti gli ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021) Noi ridiamo e scherziamo per il retweet ‘vietato ai minori’ fatto sulufficiale dicon le, ma in realtà è uno scivolone piuttosto serio.Sicuramente si è trattato di un brutto errore del social media manager del programma Rai, a cui è partito forse un click per errore, ma non per questo la cosa è meno “grave”.infatti sembra si sia allarmata subito e poco fa ha rotto il silenzio dal suo account ufficiale. “Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficialecon leè stato effettuato il retweet di un messaggioe anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet in questione e che stanno procedendo a tutti gli ...

