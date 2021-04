Medici no vax sui social. Tortorella (Consulcesi): “La formazione è la chiave per scongiurare le derive antivacciniste” (Di giovedì 15 aprile 2021) “E' pericolosa la deriva antiprofessionale di Medici e operatori sanitari nei confronti della campagna vaccinale anti Covid-19 che sta richiedendo uno sforzo notevole di ASL e dei centri vaccinali. Per contrastare il fenomeno, mai come ora è necessario puntare sulla formazione dei Medici e degli operatori sanitari prima di tutto e poi sulla informazione corretta e antibufale ai cittadini” commenta così il Presidente Consulcesi Massimo Tortorella, il caso dei Medici operatori sanitari contrari alle misure intraprese dal Governo per accelerare l'iter vaccinale. Attraverso un gruppo privato di Facebook dal titolo “uniti per la nostra libertà e i nostri diritti” i camici bianchi stanno organizzando per il 21 aprile una protesta davanti il Palazzo Montecitorio contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “E' pericolosa la deriva antiprofessionale die operatori sanitari nei confronti della campagna vaccinale anti Covid-19 che sta richiedendo uno sforzo notevole di ASL e dei centri vaccinali. Per contrastare il fenomeno, mai come ora è necessario puntare sulladeie degli operatori sanitari prima di tutto e poi sulla incorretta e antibufale ai cittadini” commenta così il PresidenteMassimo, il caso deioperatori sanitari contrari alle misure intraprese dal Governo per accelerare l'iter vaccinale. Attraverso un gruppo privato di Facebook dal titolo “uniti per la nostra libertà e i nostri diritti” i camici bianchi stanno organizzando per il 21 aprile una protesta davanti il Palazzo Montecitorio contro ...

