Matrimonio a prima vista, caos Francesco e Martina che va via: “Disagio” (Di giovedì 15 aprile 2021) Televisione La coppia non aveva mai litigato prima della reunion con le coppie, ma alla fine è scoppiato un furioso scontro: lei ha piantato tutti in asso al tavolo Pubblicato su 14 Aprile 2021 Francesco e Martina hanno avuto uno scontro a Matrimonio a prima vista 2021. Il primo e arrivato in modo inaspettato, tra l’altro. La lite è avvenuta nel weekend con la reunion delle coppie. C’è stata una lite già prima di arrivare a cena, ma le telecamere erano uscite dalle camere in quei momenti. Le coppie hanno visto le foto del Matrimonio ma la voce narrante aveva già anticipato che la lite tra Martina e Francesco avrebbe avuto degli strascichi. Però hanno guardato le ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Televisione La coppia non aveva mai litigatodella reunion con le coppie, ma alla fine è scoppiato un furioso scontro: lei ha piantato tutti in asso al tavolo Pubblicato su 14 Aprile 2021hanno avuto uno scontro a2021. Il primo e arrivato in modo inaspettato, tra l’altro. La lite è avvenuta nel weekend con la reunion delle coppie. C’è stata una lite giàdi arrivare a cena, ma le telecamere erano uscite dalle camere in quei momenti. Le coppie hanno visto le foto delma la voce narrante aveva già anticipato che la lite traavrebbe avuto degli strascichi. Però hanno guardato le ...

Advertising

zazoomblog : Matrimonio a prima vista caos Francesco e Martina che va via: “Disagio” - #Matrimonio #prima #vista #Francesco - zorzando6 : RT @xlildaisyx: - IO SONO STATO TESTIMONE DI NOZZE DEL SUO PRIMA MATRIMONIO + NON È ANDATO BENE MAURIZIO - MA MICA ERA COLPA MIA sto maliss… - xlildaisyx : - IO SONO STATO TESTIMONE DI NOZZE DEL SUO PRIMA MATRIMONIO + NON È ANDATO BENE MAURIZIO - MA MICA ERA COLPA MIA sto malissimo - andiravitale21 : @mm_blackberry Sei malato. O sei un troll. Lascia che ti ricordi se ti sei dimenticato delle interviste a pagamento… - _UnFuCkWiT4BlE : non so come fate a dire che resterete sempre fidanzatx e che vedete un futuro con xlx vostrx attuale fidanzatx, ceh… -