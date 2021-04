L'FBI sta hackerando da remoto centinaia di computer per proteggerli da Hafnium (Di giovedì 15 aprile 2021) In quella che si ritiene essere una mossa senza precedenti, l'FBI sta cercando di proteggere centinaia di computer infettati da Hafnium hackerandoli da remoto, utilizzando gli stessi strumenti degli hacker originali (via TechCrunch). L'hacking, che ha colpito decine di migliaia di clienti di Microsoft Exchange Server in tutto il mondo e che ha innescato una "risposta dell'intero governo" dalla Casa Bianca, secondo quanto riferito, ha lasciato una serie di backdoor che potrebbero consentire a un numero qualsiasi di hacker di entrare nuovamente in quei sistemi. Ora, l'FBI ne ha approfittato utilizzando gli stessi strumenti web shell / backdoor per cancellarli da remoto, un'operazione che l'agenzia ha definito un successo. "L'FBI ha condotto la rimozione inviando un comando tramite web ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) In quella che si ritiene essere una mossa senza precedenti, l'FBI sta cercando di proteggerediinfettati dali da, utilizzando gli stessi strumenti degli hacker originali (via TechCrunch). L'hacking, che ha colpito decine di migliaia di clienti di Microsoft Exchange Server in tutto il mondo e che ha innescato una "risposta dell'intero governo" dalla Casa Bianca, secondo quanto riferito, ha lasciato una serie di backdoor che potrebbero consentire a un numero qualsiasi di hacker di entrare nuovamente in quei sistemi. Ora, l'FBI ne ha approfittato utilizzando gli stessi strumenti web shell / backdoor per cancellarli da, un'operazione che l'agenzia ha definito un successo. "L'FBI ha condotto la rimozione inviando un comando tramite web ...

Ultime Notizie dalla rete : FBI sta L'FBI è entrata senza chiedere permesso in migliaia di server americani per chiudere la falla di Exchange La gestione dell'intera vicenda sta facendo discutere: non c'è alcun dubbio che l'FBI abbia agito in nome della sicurezza nazionale. Che si tratti di una azienda privata, o di una azienda pubblica, ...

L'FBI hackera centinaia di pc per proteggerli dall'attacco Hafnium ... si torna a parlare di hacker: sembra paradossale, e potrebbe trattarsi di una mossa senza precedenti, ma l'FBI sta hackerando centinaia di computer per proteggerli da un attacco malevolo. Per ...

