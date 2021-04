La macchina per fare il latte vegetale in casa (Di giovedì 15 aprile 2021) L’azienda americana Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare un dispositivo che permette di produrre a casa bevande a base di mandorle, soia, avena… A meno di un mese dal termine, è stato già raggiunto il doppio dell’obiettivo prefissato Se mungere ogni mattina una mucca per ottenere una tazza di latte fresco è decisamente poco pratico, spillare latte vegetale nella propria cucina potrebbe essere presto una realtà. Negli Stati Uniti l’azienda Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere fondi per la produzione di una macchina domestica per creare bevande vegetali (a base di soia, mandorle, avena e così via). Il progetto si chiama Numilk Home e, spiega The Spoon, è la versione casalinga dei chioschi Numilk che si trovano già nei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) L’azienda americana Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare un dispositivo che permette di produrre abevande a base di mandorle, soia, avena… A meno di un mese dal termine, è stato già raggiunto il doppio dell’obiettivo prefissato Se mungere ogni mattina una mucca per ottenere una tazza difresco è decisamente poco pratico, spillarenella propria cucina potrebbe essere presto una realtà. Negli Stati Uniti l’azienda Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere fondi per la produzione di unadomestica per creare bevande vegetali (a base di soia, mandorle, avena e così via). Il progetto si chiama Numilk Home e, spiega The Spoon, è la versionelinga dei chioschi Numilk che si trovano già nei ...

