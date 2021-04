La “base” chiede identità e Letta ri-litiga con Salvini (Di giovedì 15 aprile 2021) «È venuto a trovarmi Oscar Camps, il fondatore di Open Arms. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni e anche qualche elemento di speranza». Ad accompagnare il tweet, Enrico Letta ha postato una sua foto accanto a Camps e con indosso la felpa di Open Arms. La stessa foto che Matteo Salvini ha rilanciato perché, ha scritto, «non ho parole». Ma per meglio esporre il segretario del Pd alla canea dei suoi follower, il capo leghista ha anche aggiunto: «Sabato vado … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 aprile 2021) «È venuto a trovarmi Oscar Camps, il fondatore di Open Arms. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni e anche qualche elemento di speranza». Ad accompagnare il tweet, Enricoha postato una sua foto accanto a Camps e con indosso la felpa di Open Arms. La stessa foto che Matteoha rilanciato perché, ha scritto, «non ho parole». Ma per meglio esporre il segretario del Pd alla canea dei suoi follower, il capo leghista ha anche aggiunto: «Sabato vado … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : base chiede Ok Cdm a Def, deficit molto alto per sostegno economia. Draghi chiede unità ... con il nuovo scostamento di bilancio e l'autorizzazione ad altri 40 miliardi in deficit sarà finanziato un provvedimento con alla base una "visione espansiva per le imprese e l'economia". Lo avrebbe ...

Vaccini. Calabria ultima per somministrazione, la senatrice Granato interroga Speranza e Longo La senatrice Granato , quindi chiede di sapere: "Se il ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, insieme con il commissario governativo , per chiarire le ragioni in base alle quali la ...

Draghi a Lega chiede unità, no a dispetti e polemiche La sollecitazione sarebbe arrivata, a quanto si apprende, dal premier nel corso dell'incontro con la delegazione del Carroccio a Palazzo Chigi ...

“Open weekend” AstraZeneca a Messina: vaccino senza prenotazione e con orari distinti in base all’età Messina: per evitare assembramenti si chiede ai cittadini di presentarsi in determinate fasce orarie per età: chi ha dai 71 ai 79 anni potrà vaccinarsi la mattina dalle ore 8 alle 12; dai 65 ai 70 ann ...

