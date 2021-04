Il gemello digitale del David di Michelangelo parte per l'Expo di Dubai (Di giovedì 15 aprile 2021) Concluso, in un laboratorio nel centro storico di Firenze, il gemello digitale del David di Michelangelo è partito da Firenze avverrà e volerà a Dubai dove rappresenterà l’Italia all’Expo. La riproduzione del David, capolavoro custodito dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, è stata realizzata grazie a una sofisticata digitalizzazione e poi alla stampa in 3D in 14 pezzi: un lungo processo iniziato a dicembre. Il gemello del David, delle stesse identiche dimensioni dell’originale, pesa però 400 chili più 150 chili di basamento, è fatto con resina acrilica ricoperta di polvere di marmo. A Dubai il David digitale arriverà la settimana prossima in aereo e sarà presentato ufficialmente ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Concluso, in un laboratorio nel centro storico di Firenze, ildeldiè partito da Firenze avverrà e volerà adove rappresenterà l’Italia all’. La riproduzione del, capolavoro custodito dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, è stata realizzata grazie a una sofisticata digitalizzazione e poi alla stampa in 3D in 14 pezzi: un lungo processo iniziato a dicembre. Ildel, delle stesse identiche dimensioni dell’originale, pesa però 400 chili più 150 chili di basamento, è fatto con resina acrilica ricoperta di polvere di marmo. Ailarriverà la settimana prossima in aereo e sarà presentato ufficialmente ...

Ultime Notizie dalla rete : gemello digitale Il gemello digitale del David di Michelangelo parte per l'Expo di Dubai Concluso, in un laboratorio nel centro storico di Firenze, il gemello digitale del David di Michelangelo è partito da Firenze avverrà e volerà a Dubai dove rappresenterà l'Italia all'Expo. La riproduzione del David, capolavoro custodito dalla Galleria dell'...

La statua-gemella del David di Michelangelo lascia Firenze e parte per l'Expo di Dubai E ci sono volute tre manovre avanti e indietro per caricarlo sul camion che in serata ha preso la via dell’Autostrada del Sole, direzione Milano, dove il Colosso prenderà il volo venerdì per Dubai. In ...

