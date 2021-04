Guida in contromano per 30 chilometri con il cadavere in decomposizione di un 88enne sul sedile del passeggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Guida in contromano per 30 chilometri con il cadavere di un 88enne sul sedile del navigatore. Se non l’avesse confermato la Bbc faremmo fatica a crederci. Il fatto bizzarro e alquanto macabro è accaduto in Catalogna. L’autista si stava dirigendo inizialmente verso la Francia giovedì scorso ed è arrivato al posto di frontiera di La Jonquère. Avvistata una pattuglia della polizia l’uomo ha fatto inversione a U e si è messo a Guidare per 30 chilometri in contromano. È stata la polizia catalana a segnalare all’uomo di fermarsi, ma lui li ha ignorati fino a quando è uscito dall’autostrada per imboccare una strada locale dove poi, ironia della sorte, è finito coinvolto in un incidente nella città di Jafre. Dalle ricevute dei pedaggi e dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)inper 30con ildi unsuldel navigatore. Se non l’avesse confermato la Bbc faremmo fatica a crederci. Il fatto bizzarro e alquanto macabro è accaduto in Catalogna. L’autista si stava dirigendo inizialmente verso la Francia giovedì scorso ed è arrivato al posto di frontiera di La Jonquère. Avvistata una pattuglia della polizia l’uomo ha fatto inversione a U e si è messo are per 30in. È stata la polizia catalana a segnalare all’uomo di fermarsi, ma lui li ha ignorati fino a quando è uscito dall’autostrada per imboccare una strada locale dove poi, ironia della sorte, è finito coinvolto in un incidente nella città di Jafre. Dalle ricevute dei pedaggi e dei ...

