Godzilla-Vs-Kong | volano gli incassi del Monsterverse

La pellicola targata Warner Bros Godzilla-Vs-Kong donata al pubblico in maniera digitale dal 24 Marzo 2021 in America e in altre 37 Nazioni del Mondo tranne l'Italia che dovrà aspettare il 6 Maggio 2021 sta riscuotendo un successo senza precedenti. I record che sta conquistando non si potevano aspettare visto che non è stato trasmesso in nessun Cinema tranne l'America che grazie alle vaccinazioni lo ha potuto trasmettere nei suoi maxischermi. -Godzilla Vs. Kong: la Recensione, Trama e Cast Godzilla-Vs-Kong: quanto ha incassato il film nel secondo week-end? Nonostante la pandemia e l'uscita contemporanea su HBO Max, Godzilla-vs-Kong continua a dominare il box office globale. Dopo aver superato gli incassi di Tenet di ...

