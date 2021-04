“GI Genius” | un algoritmo scova i tumori | diagnosi precoce con intelligenza artificiale

(Di venerdì 16 aprile 2021) E’ la prima volta per la ricerca italiana, la prima volta per l’americana Food and Drug Administration (FDA) e la prima volta per l’(AI) applicata alla diagnosticadel tumore al colon: con dati non generati negli USA, l’FDA approva il primo dispositivo medico che usa undell’validato nell’AI Center di Humanitas, per aiutare i medici a rilevare lesioni sospette per il cancro al colon, in tempo reale durante una colonscopia. Lo studio, disegnato e coordinato da Alessandro Repici, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Humanitas e docente di Humanitas University, ha visto la partecipazione degli ospedali Regina Margherita di Roma e Valduce di Como. GI, cosi’ si ...

Ultime Notizie dalla rete : Genius algoritmo

