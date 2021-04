Fiumicino, aggiornamento Covid: i positivi scendono a 208 (Di giovedì 15 aprile 2021) “Prosegue il trend in discesa nel numero di casi da coronavirus nel nostro territorio. I positivi di oggi, secondo i dati della Asl Rm 3, sono 208, a fronte di 4 nuovi casi rispetto a ieri e 39 guariti”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le donne colpite sono 109 – aggiunge – gli uomini 99, l’età media 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.25. Le località con più casi sono: Fiumicino e Isola Sacra (57%), Aranova (11%), Parco Leonardo (6%), Focene (5%)”. “Proseguiamo lo sforzo che stiamo portando avanti tutti insieme da oramai molto tempo – conclude – seguendo tutte le prescrizioni sanitarie per la prevenzione della diffusione del contagio e rispettando il cronoprogramma per le vaccinazioni”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) “Prosegue il trend in discesa nel numero di casi da coronavirus nel nostro territorio. Idi oggi, secondo i dati della Asl Rm 3, sono 208, a fronte di 4 nuovi casi rispetto a ieri e 39 guariti”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Le donne colpite sono 109 – aggiunge – gli uomini 99, l’età media 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.25. Le località con più casi sono:e Isola Sacra (57%), Aranova (11%), Parco Leonardo (6%), Focene (5%)”. “Proseguiamo lo sforzo che stiamo portando avanti tutti insieme da oramai molto tempo – conclude – seguendo tutte le prescrizioni sanitarie per la prevenzione della diffusione del contagio e rispettando il cronoprogramma per le vaccinazioni”. su Il Corriere della Città.

