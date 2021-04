Fast & Furious 9 presto nelle sale: Universal conferma il lancio (Di giovedì 15 aprile 2021) In arrivo il nuovo capitolo della celebre serie d’azione Fast & Furious. Lo conferma la Universal Pictures, con il lancio del nuovo avvincente trailer Ottima notizia per gli appassionati dei film d’azione, con l’uscita in cantiere del nono capitolo della celebre e appassionante saga d’azione Fast & Furious. Negli Stati Uniti il film uscirà nelle sale cinematografiche il 25 giugno, mentre per l’Italia resta ancora sconosciuta la data. Fast & Furious: il film Il nono capitolo riparte da dove li avevamo lasciati, con Cypher decisa a vendicarsi di Dominic Toretto e della sua famiglia, dopo averle rovinato i piani. La sete di vendetta ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) In arrivo il nuovo capitolo della celebre serie d’azione. LolaPictures, con ildel nuovo avvincente trailer Ottima notizia per gli appassionati dei film d’azione, con l’uscita in cantiere del nono capitolo della celebre e appassionante saga d’azione. Negli Stati Uniti il film usciràcinematografiche il 25 giugno, mentre per l’Italia resta ancora sconosciuta la data.: il film Il nono capitolo riparte da dove li avevamo lasciati, con Cypher decisa a vendicarsi di Dominic Toretto e della sua famiglia, dopo averle rovinato i piani. La sete di vendetta ...

