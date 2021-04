Epic Games Store regala 3 giochi questa settimana, ecco i trailer! (Di giovedì 15 aprile 2021) I giochi di avventura punta e clicca Deponia: The Complete Journey e The Pillars of the Earth di Ken Follett, e il gioco di esplorazione in terza persona The First Tree di David Wehle, sono ora scaricabili gratuitamente su Epic Store fino al 22 aprile. Potete guardare i trailer dei tre giochi qua sotto. Saranno poi sostituiti da Alien Isolation e Hand of Fate 2, che saranno scaricabili gratuitamente dal 22 al 29 aprile. Epic ha affermato a gennaio che l'Epic Games Store ha attirato oltre 160 milioni di utenti PC dal lancio nel dicembre 2018. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Idi avventura punta e clicca Deponia: The Complete Journey e The Pillars of the Earth di Ken Follett, e il gioco di esplorazione in terza persona The First Tree di David Wehle, sono ora scaricabili gratuitamente sufino al 22 aprile. Potete guardare i trailer dei trequa sotto. Saranno poi sostituiti da Alien Isolation e Hand of Fate 2, che saranno scaricabili gratuitamente dal 22 al 29 aprile.ha affermato a gennaio che l'ha attirato oltre 160 milioni di utenti PC dal lancio nel dicembre 2018. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Non fateveli scappare! #EpicGames - infoitscienza : Days Gone arriva su PC! Un’altra esclusiva PlayStation si fa largo su Steam e Epic Games Store - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Nuovi Giochi GRATIS disponibili e in arrivo nell'Epic Games Store - infoitscienza : Sony investe 200 milioni di dollari in Fortnite e annuncia l’arrivo di Aloy nel titolo Epic Games - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Nuovi titoli gratuiti su #EpicGamesStore: Deponia The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth e The First T… -