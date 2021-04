Detenuto morto per ferite in carcere | assolti i compagni di cella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso –perché il fatto non sussiste. Si è concluso così oggi in Corte d’Assise a Campobasso il processo per la morte di Fabio De Luca, il giovane romano che fu trovato in fin di vita nella suadeldi Isernia il 4 novembre del 2014 e morì poi una settimana dopo in ospedale a Campobasso. Per quella morte sono finiti sotto processo tre detenuti, un molisano e due campani. La tesi della Procura era quella di una aggressione in, la difesa invece ha sempre sostenuto che De Luca si ferì alla testa dopo essere caduto da un letto a castello per un malore. Una tesi quest’ultima avvalorata anche da una serie di perizie, tanto che alla fine oggi, durante l’ultima udienza del processo, anche il sostituto procuratore di Isernia, Alessandro Ianniti, ha chiesto ...