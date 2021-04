Def: via libera allo scostamento di bilancio da 40 miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Lo scostamento sarà utilizzato per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Viadal Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta al Parlamento di un nuovodida 40di euro. Losarà utilizzato per ...

Via libera al Def: Pil +4,5 per cento, il debito sfiora il 160

Le stime del governo contenute nel Def vedono una crescita programmatica del Pil pari al 4,5 per cento nel 2021 . Nel 2022 il Pil crescerà del 4,8 per cento, per poi continuare a salire ...

Def: via libera allo scostamento di bilancio da 40 miliardi Via libera dal Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta al ... sottolinea il ministro dell'Economia, Daniele Franco , nella premessa del Def, come si legge in una bozza.

Via libera allo scostamento di 40 miliardi: in arrivo misure per le imprese Il Consiglio dei ministri approva il Documento di Economia e Finanza. Si parla anche di Recovery Plan e riforma fiscale ...

Via libera al Def: Pil +4,5 per cento, il debito sfiora il 160 Terminato il Consiglio dei ministri. Oltre al Documento di economia e finanza via libera anche allo scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro per le imprese ...

