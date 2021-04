Def : scostamento 40 miliardi approvato dal consiglio dei ministri. (Di giovedì 15 aprile 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e la relazione sullo scostamento di bilancio, con la quale si richiede l'autorizzazione al Parlamento al ricorso a un maggiore indebitamento per 40 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildeihail Documento di economia e finanza e la relazione sullodi bilancio, con la quale si richiede l'autorizzazione al Parlamento al ricorso a un maggiore indebitamento per 40di euro L'articolo proviene da Firenze Post.

