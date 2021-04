Covid: Letta, 'con Salvini meglio del previsto, rapporto può essere positivo' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Con il segretario della Lega, Matteo Salvini, "va meglio di quanto potessi pensare" e il rapporto "può essere positivo, sul decreto imprese abbiamo deciso di mettere da parte alcune delle cose che ci dividono". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Con il segretario della Lega, Matteo, "vadi quanto potessi pensare" e il"può, sul decreto imprese abbiamo deciso di mettere da parte alcune delle cose che ci dividono". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta Conte difende Speranza: 'Metterlo in discussione significa indebolire il governo'. Draghi alla Lega: non alimentare polemiche 'Andrebbe letta: esprimerci prima è prematuro. Non vogliamo la testa di Speranza ma visto che il ... da sempre critica con Speranza per la gestione dell'emergenza Covid. Non passa giorno d'altronde in ...

Covid: Letta, 'vergogna mozione sfiducia a Speranza' "E' una vergogna che venga presentata da Fratelli d'Italia una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Speranza". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

Coronavirus: salgono a 18 le suore comboniane decedute a Erba È stata duramente provata dal Covid la comunità delle suore missionarie comboniane di Erba. Sono 70 le religiose risultate positive, 18 quelle decedute.

