Cancelo: “Io al City grazie a Guardiola. Tatticamente è incredibile” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex terzino di Inter e Juventus Joao Cancelo ha parlato ai microfoni della Tv ufficiale del Manchester City elogiando il suo allenatore Pep Guardiola: “Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è Tatticamente incredibile. Fa le cose in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono al City anche grazie a lui. Tutto il merito alla nostra squadra, allo staff, a tutti quelli che ricevono i video che abbiamo guardato, ai cuochi che preparano i nostri pasti e tutti hanno avuto un contributo alla nostra buona forma. Siamo un gruppo molto unito di giocatori dedicati e pronti ad aiutarsi a vicenda e abbiamo quello che serve per vincere titoli importanti”. Foto: Twitter ufficiale Manchester ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex terzino di Inter e Juventus Joaoha parlato ai microfoni della Tv ufficiale del Manchesterelogiando il suo allenatore Pep: “Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è. Fa le cose in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono alanchea lui. Tutto il merito alla nostra squadra, allo staff, a tutti quelli che ricevono i video che abbiamo guardato, ai cuochi che preparano i nostri pasti e tutti hanno avuto un contributo alla nostra buona forma. Siamo un gruppo molto unito di giocatori dedicati e pronti ad aiutarsi a vicenda e abbiamo quello che serve per vincere titoli importanti”. Foto: Twitter ufficiale Manchester ...

Ultime Notizie dalla rete : Cancelo City Manchester City, Cancelo: "Ho lasciato la Juventus per un motivo" Joao Cancelo racconta il suo addio alla Juventus: ecco le dichiarazioni del portoghese sulla scelta del Manchester City Joao Cancelo, intervistato dalla tv ufficiale del Manchester City, ha parlato del suo approdo in Premier League dopo l'esperienza alla Juventus. "Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il ...

Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 2, gol e highlights. Guardiola in semifinale La novità è in difesa, dove Zinchenko è preferito a Cancelo sulla sinistra. Possesso e pressione alta del City, ma a pungere è il Borussia: Dahoud scalda il destro al 7', conclusione che pochi minuti ...

Cancelo: “Via dalla Juve per Guardiola, è incredibile” L'ex terzino della Juventus oggi al Manchester City Joao Cancelo, ha parlato intervistato dalla TV del club alla quale ha parlato della sua esperienza in Premier League: "Mi piace il modo in cui Pep v ...

Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il programma delle semifinali di FA Cup si apre con la partita tra Chelsea e Manchester City: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

