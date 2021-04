'Barcellona alla ricerca di un centrale mancino: piace Romagnoli' (Di giovedì 15 aprile 2021) Barcellona (SPAGNA) - La priorità in casa Barcellona in vista della prossima sessione di mercato rimane quella di rinforzare l'attacco, con i catalani che sarebbero pronti a un'asta con la Juve per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)(SPAGNA) - La priorità in casain vista della prossima sessione di mercato rimane quella di rinforzare l'attacco, con i catalani che sarebbero pronti a un'asta con la Juve per ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona alla Haaland, Gigio, Kean: parte il tour di Raiola. E sposterà gli equilibri Mino insieme con il padre dell'attaccante norvegese ha fatto visita a Real Madrid, Barcellona, ... Perché evidentemente nonostante i problemi legati alla pandemia, chi può spendere per lui c'è.

'Barcellona alla ricerca di un centrale mancino: piace Romagnoli' BARCELLONA (SPAGNA) - La priorità in casa Barcellona in vista della prossima sessione di mercato rimane quella di rinforzare l'attacco, con i ... sarebbero anche alla ricerca di un centrale di difesa ...

"Barcellona alla ricerca di un centrale mancino: piace Romagnoli" Corriere dello Sport.it Il PSG vuole blindare Neymar entro la fine del mese ROMA, 15 APR - Il PSG vuole subito fare chiarezza sul futuro di Neymar, dopo la qualificazione per la semifinale di Champions League, conquistata l'altro a spese dei campioni uscenti del Bayern Monaco ...

Calciomercato: Le manovre difensive, tra interessi reali e grandi suggestioni E’ chiaro a tutti che sia Musacchio che Hoedt sono fuori dal progetto tecnico di Inzaghi ed abbandoneranno Roma a fine campionato. L’ex calciatore del Milan potrebbe finire anzitempo l’avventura bianc ...

