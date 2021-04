Amazon Prime Video annuncia la docuserie su Pogba

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi un contratto a lungo termine con Paul Pogba, una delle star più talentuose e influenti del calcio internazionale. Fa parte di questo accordo anche la nuova docu-serie Amazon Original francese ‘The Pogmentary’, che offrirà uno sguardo unico e intimo sulla vita, le passioni e le origini di Pogba svelando aspetti del calciatore ancora inediti per i fan. Prodotto da Black Dynamite (Mediawan Group), gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2022.

Advertising

Nuotomania : DA - Dejin90 : @_lallero_serena Si eccome! Però è su amazon prime non su netflix. Io sono una pappa molle e mi cago sotto - nguIasoreta : consigliatelo qualche film da vedere su amazon prime ! - nuotopuntocom : Nuoto•com | Australia. Campionati nazionali D2. I migliori in batteria. Live su Amazon Prime. Cate Campbell 52.43… - angelo_bonanata : RT @monaco_in: Il Rolex Monte Carlo Masters 2021 si svolge dall'11 al 18 aprile. L'intero torneo sarà trasmesso su Amazon Prime Video. Il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Prime

... dove Apple, Alphabet,e Microsoft si confermano ai primi 4 posti, Tesla scala 6 posizioni e ... Escono dalledieci posizioni Facebook, al 13° posto (scesa di 3 posizioni), e Alibaba, al 14° ...La star del tennis rilascer il progetto suVideo nei prossimi mesi. Serena Williams al lavoro su un nuovo documentario prodotto da ...Oggi la webcam AUKEY 1080p è disponibile in offerta su Amazon a 25,99€, applicando l’apposito coupon da 14 euro in fase d’acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con ...Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni ...