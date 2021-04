Venerdì fischio d'inizio per le riaperture. Regole e gradualità, verso giugno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una data per le riaperture c’è. E l’ha decisa Mario Draghi. Ma non è un giorno simbolico, come fu il 4 maggio 2020, quando l’allora premier Giuseppe Conte inaugurò la cosiddetta fase 2 della stagione pandemica. E questa data non riguarda neppure i bar o le palestre. È la data di inizio di una transizione che sarà graduale, di due mesi, fino a giugno. Eccola la data: Venerdì 16 aprile. Quel giorno sarà Draghi stesso a presiedere la cabina di regia con le forze di maggioranza per mettere a terra la road map delle riaperture. E al termine della riunione sarà sempre il presidente del Consiglio ad annunciarla, in conferenza stampa. Il dato acquisito a palazzo Chigi è che il percorso delle riaperture deve essere necessariamente avviato. Per più ragioni. Ci sono quelle economiche, con le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una data per lec’è. E l’ha decisa Mario Draghi. Ma non è un giorno simbolico, come fu il 4 maggio 2020, quando l’allora premier Giuseppe Conte inaugurò la cosiddetta fase 2 della stagione pandemica. E questa data non riguarda neppure i bar o le palestre. È la data didi una transizione che sarà graduale, di due mesi, fino a. Eccola la data:16 aprile. Quel giorno sarà Draghi stesso a presiedere la cabina di regia con le forze di maggioranza per mettere a terra la road map delle. E al termine della riunione sarà sempre il presidente del Consiglio ad annunciarla, in conferenza stampa. Il dato acquisito a palazzo Chigi è che il percorso delledeve essere necessariamente avviato. Per più ragioni. Ci sono quelle economiche, con le ...

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì fischio Venerdì fischio d'inizio per le riaperture. Regole e gradualità, verso giugno Si parte, quindi, venerdì. Quello del ritorno alla zona gialla è il primo segnale su cui Draghi si troverà a mediare. Ancora una volta tra aperturisti e rigoristi. I leghisti e i forzisti ...

