Vaccini, Figliuolo: 'Entro giugno altre 6,8 milioni di dosi Pfizer' (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa: grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e giugno, 50 milioni di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa: grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e, 50di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo Vaccini, Figliuolo: 'Entro giugno altre 6,8 milioni di dosi Pfizer' Rispetteremo le prescrizioni della comunità scientifica', ha poi spiegato Figliuolo.

Vaccini, Figliuolo: per l'Italia quasi 7 milioni di dosi Pfizer in più per il II trimestre Il Commissario Figliuolo ha poi aggiunto che è già stata avviata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi dello stesso vaccino arrivate questa settimana negli aeroporti di Bergamo, ...

Piemonte, Cirio “Sui vaccini stiamo facendo la nostra parte” “Al 15 di aprile arriveremo a 30mila vaccini, e 40mila a maggio – prosegue – noi chiediamo al generale Figliuolo vaccini”, ha concluso rivolgendosi al responsabile del Governo per la campagna ...

