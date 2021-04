Uomini e Donne: Bohdan fa breccia nel cuore di Samantha (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Ancora assente Tina Cipollari, Gemma ne approfitta per rifarsi sotto a Nicola Vivarelli, alias Sirius. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata sabato 10 aprile. In questa puntata è ancora assente Tina Cipollari e nessuno accenna una parola sulla questione. Nel frattempo Gemma Galgani ha deciso di riprovarci con Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 aprile 2021), anticipazioni. Ancora assente Tina Cipollari, Gemma ne approfitta per rifarsi sotto a Nicola Vivarelli, alias Sirius. Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di, datata sabato 10 aprile. In questa puntata è ancora assente Tina Cipollari e nessuno accenna una parola sulla questione. Nel frattempo Gemma Galgani ha deciso di riprovarci con

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - FiliFilfrog : RT @francofontana43: “Un brivido entrare al Cnr... Ore donne e uomini uniti per la scienza” Parla @MC_Carro, la nuova presidente dell’ente,… - francofontana43 : “Un brivido entrare al Cnr... Ore donne e uomini uniti per la scienza” Parla @MC_Carro, la nuova presidente dell’en… -