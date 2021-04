Uefa: «Roma confermata come sede per Euro 2020» (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la Uefa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Laha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite diin programma allo Stadio Olimpico disi disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, laL'articolo

