Tragedia a Roma: 82enne trovato morto nella sua camera da letto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Senza vita nella sua camera da letto. Questa la brutta scoperta fatta dagli agenti del Commissariato Porta Pia, intervenuti ieri – intorno alle 12.18 – in via Pandolfo, a Roma. Qui, nel suo appartamento, un 82enne è stato trovato morto. Sul corpo dell’anziano non ci sono segni di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Leggi anche: La brace finisce in Tragedia: due morti e un intossicato, una delle vittime aveva solo 18 anni Da capire come l’uomo sia morto, se sia stato stroncato da un malore o se ci sia altro su cui indagare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Senza vitasuada. Questa la brutta scoperta fatta dagli agenti del Commissariato Porta Pia, intervenuti ieri – intorno alle 12.18 – in via Pandolfo, a. Qui, nel suo appartamento, unè stato. Sul corpo dell’anziano non ci sono segni di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Leggi anche: La brace finisce in: due morti e un intossicato, una delle vittime aveva solo 18 anni Da capire come l’uomo sia, se sia stato stroncato da un malore o se ci sia altro su cui indagare. su Il Corriere della Città.

