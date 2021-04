Tra Harry e William nessun incontro prima del funerale di Filippo: Kate tenta di mediare (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarà celebrato sabato a Londra, in forma privata, il funerale del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo è morto venerdì scorso e poche ore dopo, dalla California ha fatto ritorno nel Regno Unito Harry, per partecipare all’ultimo saluto del suo adorato nonno. Al momento Harry, secondo i protocolli, è in quarantena e pare starà isolato dal resto della famiglia almeno fino a poche ore prima del funerale. Nel Regno Unito si parla moltissimo di quelli che sono al momento i rapporti tra i due fratelli e ci si chiede se questo lutto, che entrambi stanno affrontando con grande dolore, per una perdita così importante, li possa finalmente riavvicinare. Stando alle ultime voci, i due fratelli si sarebbe sentiti telefonicamente ma non è previsto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sarà celebrato sabato a Londra, in forma privata, ildel principe, marito della regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo è morto venerdì scorso e poche ore dopo, dalla California ha fatto ritorno nel Regno Unito, per partecipare all’ultimo saluto del suo adorato nonno. Al momento, secondo i protocolli, è in quarantena e pare starà isolato dal resto della famiglia almeno fino a poche oredel. Nel Regno Unito si parla moltissimo di quelli che sono al momento i rapporti tra i due fratelli e ci si chiede se questo lutto, che entrambi stanno affrontando con grande dolore, per una perdita così importante, li possa finalmente riavvicinare. Stando alle ultime voci, i due fratelli si sarebbe sentiti telefonicamente ma non è previsto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra Harry 'Elisabetta per sempre regina', presentazione online del libro di Antonio Caprarica Un'indagine appassionante nella storia, nei luoghi, tra i personaggi dell'ultima grande dinastia ... dai vari divorzi alla morte di Diana, dai sex affair del principe Andrea alla ribellione di Harry e ...

Update royal family: dov'è Harry, cos'ha detto Elisabetta di Meghan, eccetera "Per il periodo in cui Harry sarà in Inghilterra, metteranno da parte tutte le divergenze tra loro", ha dichiarato a Us Weekly Ingrid Seward, autrice del libro Prince Philip Revealed . "Penso che ...

Dopo "Harry Potter", J.K. Rowling pubblica "Il maialino di Natale" Torna J.K.Rowling, dopo la saga di "Harry Potter". La romanziera dà alle stampe "Il Maialino di Natale": la storia dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito e di cosa sia pronto a fare, ...

Il Maialino di Natale: dopo Harry Potter, J.K. Rowling torna con un nuovo romanzo Dopo uno degli ultimi successi “Animali fantastici e dove trovarli”, J.K. Rowling autrice delle saga di Harry Potter, torna alla ribalta e stavolta con un nuovo e promettente libro sempre per ragazzi, ...

