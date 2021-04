The Days of Abandonment: Natalie Portman sarà la protagonista (Di mercoledì 14 aprile 2021) L‘attrice Natalie Portman è stata scelta per interpretare il ruolo di Tess in The Days of Abandonment, pellicola tratta da un romanzo di Elena Ferrante Il premio Oscar Natalie Portman sarà la protagonista di un film per HBO intitolato The Days of Abandonment, basato sul romanzo di Elena Ferrante, I giorni dell’abbandono. Non si tratta del primo adattamento del best seller dell’autrice: il primo tentativo risale infatti al 2006, col film di Roberto Faenza con protagonisti Margherita Buy e Luca Zingaretti. Tra gli altri romanzi dell’autrice, anche L’amore molesto e La figlia oscura sono diventati due film per il grande schermo, il primo per la regia di Mario Martone, il secondo diretto da Maggie Gyllehaal e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 aprile 2021) L‘attriceè stata scelta per interpretare il ruolo di Tess in Theof, pellicola tratta da un romanzo di Elena Ferrante Il premio Oscarladi un film per HBO intitolato Theof, basato sul romanzo di Elena Ferrante, I giorni dell’abbandono. Non si tratta del primo adattamento del best seller dell’autrice: il primo tentativo risale infatti al 2006, col film di Roberto Faenza con protagonisti Margherita Buy e Luca Zingaretti. Tra gli altri romanzi dell’autrice, anche L’amore molesto e La figlia oscura sono diventati due film per il grande schermo, il primo per la regia di Mario Martone, il secondo diretto da Maggie Gyllehaal e ...

Advertising

tuttoteKit : The Days of Abandonment: Natalie Portman sarà la protagonista #NataliePortman #TheDaysOfAbandonment #tuttotek - lilacelys : RT @fandangoweb: Sarà Natalie Portman a interpretare la protagonista di #TheDaysOfAbandonment, il film tratto dal romanzo di #ElenaFerrante… - evaetcetc : RT @fandangoweb: Sarà Natalie Portman a interpretare la protagonista di #TheDaysOfAbandonment, il film tratto dal romanzo di #ElenaFerrante… - honeyhseung : @ENHYPEN_members SJSJSHJSJSJSHS U REMINDING US THE DAYS OF THE WEEK CUTIE HSJAHSHAHHAHAHHA - D3VILCHURCH : ? ah, sí.... the drag days.... ? -

Ultime Notizie dalla rete : The Days Natalie Portman protagonista de "I giorni dell'abbandono" di Elena Ferrante ... si tratta di un film tratto da I giorni dell'abbandono , uno dei romanzi più acclamati della scrittrice, che avrà il titolo The Days of Abandonment . A interpretare la protagonista, Tess, sarà un'...

Portman attrice e produttrice ispirata da Elena Ferrante Il film, attualmente in pre - produzione, scritto e diretto da Maggie Betts, The Days of Abandonment , ruota attorno a Tess, interpretata da Portman. Quando Tess, una donna che ha abbandonato i ...

Natalie Portman reciterà nel film della HBO "The Days of Abandonment" Ecodelcinema Natalie Portman protagonista de «I giorni dell'abbandono» di Elena Ferrante The Days of Abandonment di HBO non è che l’ennesima dimostrazione dell’amore che gli Stati Uniti nutrono per Elena Ferrante. Oltre all’Amica Geniale, prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con ...

The Days of Abandonment: Natalie Portman sarà la protagonista Natalie Portman è stata scelta per interpretare Tess in The Days of Abandonment, pellicola tratta da un romanzo di Elena Ferrante.

... si tratta di un film tratto da I giorni dell'abbandono , uno dei romanzi più acclamati della scrittrice, che avrà il titoloof Abandonment . A interpretare la protagonista, Tess, sarà un'...Il film, attualmente in pre - produzione, scritto e diretto da Maggie Betts,of Abandonment , ruota attorno a Tess, interpretata da Portman. Quando Tess, una donna che ha abbandonato i ...The Days of Abandonment di HBO non è che l’ennesima dimostrazione dell’amore che gli Stati Uniti nutrono per Elena Ferrante. Oltre all’Amica Geniale, prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con ...Natalie Portman è stata scelta per interpretare Tess in The Days of Abandonment, pellicola tratta da un romanzo di Elena Ferrante.