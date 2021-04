The Callisto Protocol, PUBG e oltre: un nuovo progetto sci-fi open world sarebbe in sviluppo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds, Krafton, ha già un paio di progetti diversi in lavorazione e, se i recenti annunci di lavoro sono un'indicazione valida, uno di questi progetti potrebbe essere uno sparatutto sci-fi open-world. Il progetto è stato chiamato "Vertical" per il momento con alcune offerte di lavoro sul sito di PUBG che fanno riferimento al titolo. Non è noto come questo gioco si potrebbe adattare all'universo di PUBG, ma ci sono teorie su cosa potrebbe essere. Le informazioni più recenti sul gioco provengono dal leaker di PUBG PlayerIGN che per primo ha preso nota degli annunci di lavoro sul sito. All'interno della categoria dei lavori disponibili a Seoul, ci sono posizioni aperte per artisti e game designer. Stando a quanto emerso, il nuovo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds, Krafton, ha già un paio di progetti diversi in lavorazione e, se i recenti annunci di lavoro sono un'indicazione valida, uno di questi progetti potrebbe essere uno sparatutto sci-fi. Ilè stato chiamato "Vertical" per il momento con alcune offerte di lavoro sul sito diche fanno riferimento al titolo. Non è noto come questo gioco si potrebbe adattare all'universo di, ma ci sono teorie su cosa potrebbe essere. Le informazioni più recenti sul gioco provengono dal leaker diPlayerIGN che per primo ha preso nota degli annunci di lavoro sul sito. All'interno della categoria dei lavori disponibili a Seoul, ci sono posizioni aperte per artisti e game designer. Stando a quanto emerso, il...

