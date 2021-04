Temptation island | Giulia Salemi nel cast? Spunta la verità

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si avvicina la bella stagione e con essa la messa in onda di programmi televisivi molto amati dai telespettatori, come, per cui in rete si prevede per il 2021 una sola edizione e non propriamente «vip». Tuttavia, a margine dei rumor che la vedono diretta all'isola delle tentazioni insieme al compagno conosciuto al Gf vip 5,non ha escluso la possibilità che possa partecipare al format un giorno come «vip».accoglie? Da giorni è indicata come una dei papabili partecipanti al gioco di2021 insieme al compagno conosciuto al Gf vip 5, Pierpaolo Pretelli, e l'altra coppia conosciuta al reality dei vip, Andrea Zenga e Rosalinda ...