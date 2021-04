Stellantis, Fiom: “Melfi non si tocca, non si perdano posti di lavoro” (Di mercoledì 14 aprile 2021) POTENZA – “Alle 16 di giovedì 15 aprile, all’ingresso 7 di corso Agnelli 220 di Torino, ci saranno due incontri tra Stellantis e i sindacati metalmeccanici. Si svolgerà un primo incontro sulla situazione di tutti gli stabilimenti del gruppo e a seguire ci sarà un confronto specifico sul sito di Melfi”. Così la Fiom Cgil Basilicata, che spiega: “Nelle assemblee che si sono tenute sia in Stellantis che nelle aziende dell’indotto e della logistica abbiamo registrato la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto alle ventilate ipotesi di riorganizzazione dello stabilimento di assemblaggio, preoccupazione che è ancora più evidente agli addetti del sistema di appalto e logistica. Tutto sta avvenendo fuori da un piano industriale complessivo la cui presentazione sembra addirittura ritardata e che i primi atti formali sono stati già fatti come testimonia la vicenda Iscot, con 50 lavoratori espulsi dai cicli produttivi e una pesante cassa integrazione per i restanti 183”. Per la Fiom “alla luce del continuo ricorso agli ammortizzatori sociali, della mancata partenza del terzo turno sulla linea Compass/Ibride e delle voci di interventi strutturali sulla riduzione della capacità installata nello stabilimento Stellantis di Melfi, dall’incontro del 15 ci aspettiamo risposte rispetto alla continuazione del percorso intrapreso per arrivare alla piena occupazione degli addetti dell’area visti i pesanti costi sostenuti fin qui dai lavoratori e delle lavoratrici della Basilicata”. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) POTENZA – “Alle 16 di giovedì 15 aprile, all’ingresso 7 di corso Agnelli 220 di Torino, ci saranno due incontri tra Stellantis e i sindacati metalmeccanici. Si svolgerà un primo incontro sulla situazione di tutti gli stabilimenti del gruppo e a seguire ci sarà un confronto specifico sul sito di Melfi”. Così la Fiom Cgil Basilicata, che spiega: “Nelle assemblee che si sono tenute sia in Stellantis che nelle aziende dell’indotto e della logistica abbiamo registrato la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto alle ventilate ipotesi di riorganizzazione dello stabilimento di assemblaggio, preoccupazione che è ancora più evidente agli addetti del sistema di appalto e logistica. Tutto sta avvenendo fuori da un piano industriale complessivo la cui presentazione sembra addirittura ritardata e che i primi atti formali sono stati già fatti come testimonia la vicenda Iscot, con 50 lavoratori espulsi dai cicli produttivi e una pesante cassa integrazione per i restanti 183”. Per la Fiom “alla luce del continuo ricorso agli ammortizzatori sociali, della mancata partenza del terzo turno sulla linea Compass/Ibride e delle voci di interventi strutturali sulla riduzione della capacità installata nello stabilimento Stellantis di Melfi, dall’incontro del 15 ci aspettiamo risposte rispetto alla continuazione del percorso intrapreso per arrivare alla piena occupazione degli addetti dell’area visti i pesanti costi sostenuti fin qui dai lavoratori e delle lavoratrici della Basilicata”.

