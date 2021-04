Skinxiety | i mesi in lockdown ci hanno lasciato con l’ansia da pelle imperfetta

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Aumenta il numero di persone – uomini e donne – in paranoia per l’aspetto della propria pelle. Pelle che, dopo i lunghi mesi in lockdown, con livelli di stress alle stelle e compensazioni nel comfort food più zuccherino disponibile nella dispensa di casa, non è al massimo della forma. Si parla di skinxiety, definizione nata dalla somma di skin + anxiety, riferendosi a una nuova ossessione estetica, esacerbata dall’abitudine di incontrarsi su Zoom, dove – diciamocelo – qualsiasi difetto salta immediatamente all’occhio.