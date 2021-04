Simone Pierini Sei casi di coaguli nel sangue su oltre 6 | 8 milioni di dosi somministrate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pierini

Leggo.it

Sei casi di coaguli nel sangue su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. La Food and Drug Administration ha deciso la sospensione del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti per "...Bombe carta, manette ai polsi come simbolo di repressione sociale, urla e insulti e infiltrazioni di Casapound. Da un annunciato e non autorizzato sit in la manifestazione IoApro si è ...Simone PieriniBombe carta, manette ai polsi come simbolo di repressione sociale, urla e insulti e infiltrazioni di Casapound.Da un annunciato e non autorizzato sit in la manifestazione IoApro si ...Simone Gamberini, direttore generale di Coopfond, Laura Giacomini, responsabile promozione e innovazione di Legacoop Veneto, Pierina Dal Cin, consigliera d’amministrazione di Coop Alleanza 3.0, Flavio ...