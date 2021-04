Remembrance Day 2021: Israele commemora i soldati caduti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Remembrance Day 2021: Israele ha celebrato il suo Memorial Day nazionale per i soldati caduti, in un anno in cui l’attenzione nazionale si è concentrata sulla difficile situazione dei veterani che soffrono di traumi psicologici. Il Memorial Day è il giorno più solenne del calendario nazionale di Israele: le famiglie in lutto visitano i cimiteri Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021)Dayha celebrato il suo Memorial Day nazionale per i, in un anno in cui l’attenzione nazionale si è concentrata sulla difficile situazione dei veterani che soffrono di traumi psicologici. Il Memorial Day è il giorno più solenne del calendario nazionale di: le famiglie in lutto visitano i cimiteri

Advertising

LeonhardHahn : Non ci sono foto di Lei dopo la morte del marito ma si usano vecchie foto di vari Remembrance Day - tant’è che vest… - jonifrancesco : @mariacarpanini Hai ragione. È in occasione di un altro Remembrance Day. - jonifrancesco : @DVD23690077 @Miss_FrancyM - dublinoIII : Ecco quant altro accade in Israele - Andrei_abere : Il mio calendario settato sulle ricorrenze canadesi mi dice che oggi è l'Holocaust Remembrance Day. Facendo dunque… -