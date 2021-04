Advertising

sportface2016 : #Pescara , salgono a 8 i positivi al Covid nel gruppo squadra - PescaraCalcio : Altro rinvio per i ragazzi del Pescara Primavera ??Causa #Covid nei settori giovanili salgono a 4 le gare da recup… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara salgono

SerieBnews.com

... di cui 16 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di, 12 in provincia di Teramo e 7 in ... Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivia 5.149 (+146), di cui 4.968 in ......travolgendo il, con la squadra di Grassadonia impegnata in una affannosa fase di recupero in classifica, ma partita dopo partita con elementi in più che hanno contratto il virus....Salgono a otto i positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del Pescara. Il club ha comunicato, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, che “nell’ultima serie di controlli effettuati questa ...Pescara calcio, dopo i test eseguiti questa mattina sono stati riscontrati altri due casi di Covid. Salgono a 7 i calciatori positivi al virus, più un membro dello staff. A breve la Asl dovrebbe ...