"Per ragioni di opportunità...". La frase con cui Draghi fa fuori le persone: Speranza ora trema? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Decisionista. Silenzioso ma col pugno di ferro. Parla poco e non si fa troppi scrupoli, se qualcuno non va (o non va più) bene. Si parla di Mario Draghi, il premier, quel presidente del Consiglio che, ora, si sussurra potrebbe anche pensare di far saltare Roberto Speranza, di spingerlo alle dimissioni. Troppo scomodo il ministro della Salute, troppo polarizzante. Ovviamente, di conferme sulle intenzioni di Draghi non ce ne sono, semplicemente sussurri, rumors, indiscrezioni di stampa. E tra queste indiscrezioni - anche se Speranza non c'entra niente - è davvero curiosa quella rilanciata da Dagospia in uno dei suoi consueti flash. Una notizia in breve in cui il sito diretto da Roberto D'Agostino dà conto di quella che sarebbe la frase con cui l'ex presidente della Bce farebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Decisionista. Silenzioso ma col pugno di ferro. Parla poco e non si fa troppi scrupoli, se qualcuno non va (o non va più) bene. Si parla di Mario, il premier, quel presidente del Consiglio che, ora, si sussurra potrebbe anche pensare di far saltare Roberto, di spingerlo alle dimissioni. Troppo scomodo il ministro della Salute, troppo polarizzante. Ovviamente, di conferme sulle intenzioni dinon ce ne sono, semplicemente sussurri, rumors, indiscrezioni di stampa. E tra queste indiscrezioni - anche senon c'entra niente - è davvero curiosa quella rilanciata da Dagospia in uno dei suoi consueti flash. Una notizia in breve in cui il sito diretto da Roberto D'Agostino dà conto di quella che sarebbe lacon cui l'ex presidente della Bce farebbe ...

