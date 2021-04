Oscar 2021 | la grande notte si avvicina e l’Academy “regala” i primi sorprendenti nomi dei presentatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) And thegoes to … Harrison Ford, Brad Pitt, Joaquin Phoenix. Questi sono solo tre dei tantidelladegli. Lo segnala un tweet delche comincia a svelare, ad un paio di settimane dall’assegnazione delle ambite statuette, quelli che saranno addirittura i “protagonisti” (starring) di una delle edizioni deglipiù deboli di sempre. Già, perché tra chiusura di sale e lo stop a centinaia e centinaia di titoli che sarebbero dovuti essere distribuiti nel 2020 la lista dei film, degli attori e di tutte le categorie artistiche e tecniche del cinema hollywoodiano, non è mai stata così poco attraente. Ecco allora la trovata davvero geniale: invitare le grandi star a fare la passerella per premiare i vincitori. Dicevamo di Ford, Pitt ...