"Non siamo noi a decidere". Rivelazione choc del giudice Stefano De Martino su Amici: "Ecco chi sceglie chi esce dal programma". (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il serale di Amici non potrebbe andare meglio di così, gli ascolti sono alle stelle. Tutti gli occhi sono puntati sui giovani talenti che, grazie alla scuola di ballo più famosa della televisione, sperano di iniziare una carriera, inseguendo le proprie passioni. Con loro si schierano i fan, che non sempre sono perfettamente d'accordo con le scelte dei tre giudici: Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Una scelta in particolare ha sconvolto il pubblico, creando polemiche anche sul web: l'eliminazione di Tommaso Stanzani, che ha provocato una serie di fischi e proteste sia da parte del pubblico presente che da parte di molti esperti della danza che hanno difeso le abilità artistiche del ballerino, allievo di Alessandra Celentano. Stefano si è difeso dalle critiche parlando direttamente con il ...

