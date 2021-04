Nintendo Indieword | Tutte le novità del 14 Aprile 2021

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La primavera è nell’aria e suSwitch eSwitch Lite sbocciano nuove avventure indie. Durante l’ultimo Indie World,ha presentato 21 titoli di sviluppatori indipendenti perSwitch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. I giochi mostrati hanno incluso Road 96, un’avventura procedurale di DigixArt che cambia in base alle scelte dei giocatori; OXENFREE II: Lost Signals, il seguito dell’apprezzato titolo soprannaturale di Night School Studio; OlliOlli World, il nuovo gioco di skateboard della serie OlliOlli di Roll7; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un picchiaduro a scorrimento orizzontale che riprende il leggendario design delle tartarughe ninja del 1987; e The Longing, un’avventura sperimentale in tempo reale di Studio Seufz, in arrivo quest’oggi su ...