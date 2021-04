Nikola, Iveco e OGE insieme per aumentare impianti idrogeno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nikola Corporation, Iveco e OGE hanno annunciato oggi di aver sottoscritto una lettera di intenti per una collaborazione volta a realizzare una struttura per il trasporto dell'idrogeno, tramite una ... Leggi su motori.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021)Corporation,e OGE hanno annunciato oggi di aver sottoscritto una lettera di intenti per una collaborazione volta a realizzare una struttura per il trasporto dell', tramite una ...

Advertising

solomotori : Cnh: Iveco con Nikola e Oge per il trasporto dell'idrogeno - Italpress : Nikola, Iveco e OGE insieme per aumentare impianti idrogeno - effebot : RT @Hydronews2: Truck a #idrogeno: @nikolamotor e @IVECO alleate con l’operatore di pipeline OGM per sviluppare una rete di rifornimento in… - Hydronews2 : Truck a #idrogeno: @nikolamotor e @IVECO alleate con l’operatore di pipeline OGM per sviluppare una rete di riforni… - trasportareoggi : Nikola, IVECO e OGE collaboreranno per implementare impianti e infrastrutture di rifornimento per l’idrogeno -