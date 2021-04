Napoli su De Paul | l' Udinese | De Laurentiis ce lo ha chiesto

Advertising

marcoconterio : ?? ???? Il vicepresidente dell'#Udinese Campoccia a Radio Marte confessa: 'Il #Napoli di @ADeLaurentiis ci ha chiesto… - Andrea842631710 : @mannychef9 Eh lo ho scritto ma se metti zielinski a sinistra e de paul a destra, secondo te se ci fosse uno come j… - MCalcioNews : Calciomercato, Campoccia: 'Il Napoli ci ha chiesto Rodrigo De Paul.' - Paroladeltifoso : Udinese, il vicepresidente: “De Paul? Il Napoli lo vuole ma De Laurentiis…” - HCE__ : RT @marcoconterio: ?? ???? Il vicepresidente dell'#Udinese Campoccia a Radio Marte confessa: 'Il #Napoli di @ADeLaurentiis ci ha chiesto Rodri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Paul

...De, è uno dei centrocampisti più forti di Serie A. Piace a molte squadre, ma l'Udinese per adesso se lo tiene stretto . Anche se il club friulano ha rivelato il forte interesse del: " ...Commenta per primo Tutti su Rodrigo De. Oltre all'Inter, di cui abbiamo raccontato in mattinata , anche ilsegue in maniera vigile le gesta del centrocampista argentino. Intervenuto a Radio Marte , infatti, il vicepresidente ...“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ci ha chiesto De Paul ma deve capire che è un giocatore costoso. Personalmente, quando vedo l’argentino giocare mi riconcilio con il calcio”.Tutti su Rodrigo De Paul. Oltre all’Inter, di cui abbiamo raccontato in mattinata, anche il Napoli segue in maniera vigile le gesta del centrocampista argentino. Intervenuto a Radio Marte, infatti, il ...